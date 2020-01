Quando ficará pronta a praça no Conjunto Habitacional Casinhas, em Bongaba, no sexto distrito do município de Magé? E sobre a instalação de postes de iluminação e drenagem no local, serão feitas?

Alberto de Souza

Magé

Área de lazer já está liberada para uso

A prefeitura informou que criou um espaço de lazer no local e já está em funcionamento há uma semana. A praça contém brinquedos infantis e bancos. Além disso, foram feitas obras de drenagem.

Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Magé