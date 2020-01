Já é Carnaval na Baixada Fluminense

O Carnaval não chegou, mas o folião já está festejando. No Rio, os blocos de rua estão bombando. Na Baixada Fluminense, o esquenta para a folia acontece nos ensaios de rua das escolas de samba da região.

Para fazer bonito na Sapucaí, a Unidos da Ponte, de São João de Meriti, abriu a temporada de ensaios de rua, que acontecerão todas as quintas-feiras. A concentração começa às 20h, em frente à 64ª DP, localizada na Av. Dr. Arruda Negreiros, em São Mateus.

"A comunidade estava com saudade dos ensaios e pedia muito nas nossas redes sociais. A partir de agora é sem intervalos até o Carnaval. Queremos chegar à Sapucaí beirando a perfeição. Vamos trazer esse título de campeã", afirma o presidente, Rosemberg de Azevedo.

A Unidos da Ponte será a terceira escola a desfilar na sexta-feira de Carnaval, com o enredo 'Elos da Eternidade'.

O Carnaval antecipado de Belford Roxo acontece às quartas-feiras, a partir das 20h, na Praça Getúlio Vargas, no Centro. O ensaio técnico de rua da Inocentes já está acontecendo com tudo.

"Graças a Deus, mais uma vez a comunidade está chegando junto em nossos ensaios de rua. É sempre muito bom sentirmos a adesão dos componentes e do público que está assistindo. Levaremos para a Marquês de Sapucaí um belo espetáculo", declara o presidente de Honra, Rodrigo Gomes.

O enredo deste ano da agremiação tem como título 'Marta do Brasil - chorar no começo para sorrir no fim', do carnavalesco Jorge Caribé. Uma homenagem à mulher brasileira, exemplificada pela maior artilheira de futebol do mundo, a jogadora Marta da Silva.

A tricolor da Baixada será a segunda agremiação, a desfilar no sábado de Carnaval, no Sambódromo, pela Série A.

ALA TEM VAGA

Para as pessoas que queiram desfilar na Ala de Comunidade da Inocentes de Belford Roxo, basta procurar os responsáveis, na quadra (Av. Boulevard 1.741, São Vicente), a partir das 19h. É necessário levar uma foto 3x4, xerox da identidade, comprovante de residência e taxa de inscrição.

SONHO DE SER PASSISTA

Os ensaios da Unidos da Ponte servirão também como oportunidade para quem ainda sonha em desfilar na ala de passistas da agremiação. Os interessados farão um teste e, para participar, é preciso somente estar trajando top azul e short branco, no caso das mulheres; e calça e regata brancas, para os homens.