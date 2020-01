VAGAS PARA PROFESSOR VOLUNTÁRIO

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Nova Iguaçu (Semel) está com inscrições abertas para a seleção de 15 professores voluntários, além de cadastro de reserva, para a área de Educação Física. Para se candidatar às vagas, exceto as de artes marciais, é necessário possuir graduação em Educação Física e carteira do Cref. A publicação em Diário Oficial e a ficha de inscrição estão no link http://www.novaiguacu.rj.gov.br/semel.