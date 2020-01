Alagamentos em Belford Roxo

A Rua Circular, localizada no Centro de Belford Roxo, precisa de um sistema de esgoto e saneamento básico melhor. Toda vez que chove fica tudo alagado e ninguém consegue passar no local.

Fátima Lima

Belford Roxo

Manilhas para acabar com a enchente

A prefeitura informou que o local já está recebendo obras de saneamento básico. Cerca de 250 metros de manilhas estão sendo colocadas para acabar com as enchentes, através do Seu Bairro de Cara Nova.

Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Belford Roxo