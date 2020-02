Para obter bons resultados nos vestibulares e concursos é necessário utilizar alguns pilares pedagógicos: excelência acadêmica, cultura de estudo, sonho grande e acolhimento. Com mais de mil aprovações em universidades públicas pelo Brasil, o Sistema Elite de Ensino tem se destacado.

Os resultados chamam a atenção. Na primeira chamada do Sisu, o colégio aprovou mais de 750 alunos. Foram 77 aprovados em primeiro lugar em diferentes carreiras como Engenharia Civil, Ciência da Computação, Biomedicina, Direito e Psicologia, 12 aprovados em Medicina, 140 em Engenharias e 29 aprovados em Direito.

Cento e oitenta alunos da escola passaram na Uerj, além de conquistar o primeiro lugar em Direito, Engenharia Civil na UFRJ, o segundo lugar em Direito na UFF e a quarta posição em Medicina na Unirio. Referência de ensino há 16 anos, o colégio tem a maior aprovação na EsPCEx e há dez anos possui a maior aprovação na EPCAr.

Na Escola Preparatória de Cadetes do Ar, 23% dos estudantes aprovados são do Elite, com cinco dos dez primeiros colocados. A porcentagem de aprovações no Colégio Naval também tem destaque: 27% das aprovações são da escola, sendo 4 dos 10 primeiros colocados.

"Somos uma escola exigente, de ensino forte, com foco e disciplina. Buscamos os melhores recursos, humanos e pedagógicos, visando oferecer excelência no processo de ensino e aprendizagem", afirma Jackson Miguel, diretor da rede de ensino.

Bolsão

As inscrições gratuitas para o Bolsão 2020 do Elite estão abertas e podem ser feitas das seguintes formas: www.ensinoelite.com.br, pelo telefone 3443-0033 e nas próprias unidades. As provas acontecerão no próximo sábado e alunos de todas as séries poderão participar. Os descontos variam de 5% a 90% nas mensalidades de 2020. Caso o estudante não possa comparecer no sábado, o responsável pode agendar por telefone um Bolsão avulso em outra data. O edital pode ser acessado pelo link https://ensinoelite.com.br/.