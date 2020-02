De cor em cor

Se é na escola que se aprendem boas lições, na Grande Rio a garotada está aprendendo uma das mais importantes: a inclusão. A garotada da agremiação vai levar para a Avenida uma reflexão sobre qual seria a real cor de pele, num mundo com tanta diversidade. O enredo 'A Cor de Coraline' é inspirado no livro infantil de mesmo nome.

Na publicação de Alexandre Rampazo, Pedrinho solta a frase "Coraline, me empresta o lápis cor de pele?" Ela, confusa, começa a procurar na sua caixa de lápis de cor, com 12 cores, qual seria o lápis que Pedrinho queria. Essa "simples" pergunta desperta uma reflexão sobre empatia e diversidade.

"Vamos falar sobre identidade, especificamente sobre a pluralidade da cor da pele. Quando se fala 'cor de pele' muitos só pensam em bege. Mas isso não reflete a nossa realidade. Vamos chamar a atenção para essa questão", afirma Camila Soares, diretora-executiva da escola.

O trabalho desenvolvido na quadra da Pimpolhos é de muita autoestima. Todas as oficinas têm como eixo o tema do enredo de cada ano do carnaval. "Nós vamos desmembrando durante o ano inteiro com o objetivo de mostrar sempre que todas essas crianças e jovens são capazes de seguir um caminho mais feliz e, com isso, valorizá-las, sempre. Este ano, nosso objetivo é dizer não ao preconceito, lembrando que o ser humano é diferente e há beleza nisso", pontua Camila.

Na comissão de frente, integrantes do Projeto Ballet no Samba, que oferece gratuitamente aulas de balé e jazz para crianças da comunidade, prometem um show à parte. A coreografia é assinada pela aluna Camila Dias.

"Vamos, pelo terceiro ano consecutivo, unir o samba e o balé na comissão de frente. Está linda a coreografia e conta bem a história do enredo. Teremos 15 meninas do projeto participando", diz Camila, que em 2019 foi indicada ao prêmio de Melhor Coreografia.

PIMPOLHOS

A escola de samba mirim foi criada em 2002 e atravessou a Marquês de Sapucaí pela primeira vez em 2003, com cerca de mil crianças. Nessas quase duas décadas de existência, a agremiação cresceu e fortaleceu sua atuação social em Duque de Caxias, levando esperança a crianças, jovens e famílias da região. A Pimpolhos vai desfilar na terça-feira de Carnaval, no dia 25, e será a segunda escola a entrar na Avenida.

VAGAS

A mistura da dança clássica e do samba no pé está dando certo há 14 anos, na Pimpolhos. O projeto Ballet no Samba, que oferece gratuitamente aulas de balé e jazz, fará audição dia 21 de março, às 11h, na quadra da Grande Rio, para recrutar novos alunos para o projeto.

"Todos os anos oferecemos uma bolsa de formação de bailarinos, porque na comunidade muitas crianças têm talento, mas as oportunidades são poucas. Minha motivação nesses anos todos de projeto é saber que, daqui, muitas crianças terão um futuro na dança e vão poder ir muito longe", diz Adriana Miranda, proprietária da escola de dança que leva seu nome e idealizadora do Ballet no Samba. A quadra da Grande Rio fica na R. Alm. Barroso 5, no Centro de Caxias.