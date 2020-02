Ruas esburacadas no Centro de Magé

As ruas do Centro de Magé estão uma vergonha. As vias estão cheias de buraco, prejudicando o trânsito e causando danos nos veículos. O problema afeta as principais ruas. Cadê a prefeitura que não dá um jeito nisso?

João Carlos dos Santos

Magé

Tapa-buraco chegará às principais ruas

A prefeitura informou que vai atender a demanda dos moradores com a operação Tapa-buraco no Centro de Olaria, na Avenida Roberto Silveira, Estrada Real de Mauá, Rua 14 na Figueira, Jardim da Paz e Estrada Nova.

Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Magé