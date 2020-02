Pequena estrela do kickboxing fluminense

Eleito melhor atleta do Rio de Janeiro em 2019, Yuri Cury, 13 anos, terá grandes desafios este ano. Em março, o jovem de São João de Meriti vai defender o título da Copa América do Brazil Open de Kickboxing, dentro da categoria Point Fight, e disputará a Taça Guanabara, seletiva para o Pan-Americano. Além disso, vai concorrer ao prêmio de competidor mais eficiente de 2019.

Atual campeão Sul-Americano, na categoria Point Fight, Yuri é uma das grandes apostas do kickboxing nacional. Na Copa América Brazil Open de Kickboxing, que será realizada em Foz do Iguaçu, ela estreará em duas novas categorias — Kick Light e Light Contact.

"Nosso grande desafio é manter o Yuri treinando em alto nível. Como temos recursos limitados, contamos com a ajuda do nosso patrocinador para mantê-lo sempre em condições de representar bem o nosso país em todas as competições das quais participa", afirma a mãe do atleta, Rosâgela Cury.

Vitórias na trajetória

Em pouco mais de dois anos de treino, Yuri conquistou 19 títulos, entre nacionais e internacionais, e se consolidou como um dos principais nomes do kickboxing do Brasil. Para o treinador Márcio Lima Bitencourt, o foco do jovem nos treinos é total.

"Ele treina de duas a três horas por dia sem abrir mão dos estudos. Estamos garantindo uma estrutura que nos tem possibilitado mantê-lo num patamar competitivo que tem sido vitorioso".