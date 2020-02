Abre alas que o Carnaval já vai começar

O Carnaval está chegando e tem muita programação gratuita na Baixada Fluminense. Para já ir entrando no clima, tem até folia antecipada no Shopping Nova Iguaçu, no Caxias Shopping e nas ruas de Nilópolis.

No próximo sábado, uma roda de samba animará o Baixo Pedreira, das 19h às 23h. De 21 a 26 de fevereiro, no Shopping Nova Iguaçu, haverá bailinhos infantis, apresentações de escolas de samba e até um bloco inteirinho dedicado aos bichinhos de estimação, com direito a concurso de fantasia.

A abertura oficial, na sexta-feira de Carnaval, será comandada pela banda Balancê, com as tradicionais marchinhas de Carnaval, às 19h30. O dia de sábado será dedicado ao público infantil, com a apresentação da banda Bola de Sabão, em parceria com o Sesc, às 15h; e a apresentação da peça "O Baile de Máscaras de Romieu e Borbolieta", às 16h. O domingo também terá programação infantil, às 14h, com música e brincadeiras no bailinho do mascote do shopping, o Super Laranja, e termina com uma apresentação do famoso e mais antigo bloco do Rio, o Cordão do Bola Preta, às 18h.

Na segunda-feira, os protagonistas do Carnaval serão os pets, que terão um bloquinho dedicado a eles, às 14h, no qual o bichinho com a melhor fantasia será premiado com um porta-ração e petiscos. Na terça-feira, o bloco do Super Laranja estará de volta, às 14h. Para fechar o Carnaval, na quarta-feira, às 15h, o público poderá acompanhar a apuração das escolas de samba, com chope em dobro nos bares e restaurantes do Baixo Pedreira. Às 17h, a escola de samba Império da Uva, tradicional de Nova Iguaçu, finaliza as festividades.

Para esquentar os tamborins, o Shopping Nilópolis Square preparou um pré-carnaval infantil, na próxima sexta e sábado, a partir das 17h, com muita animação, maquiagens artísticas e camarim fashion. Já na sexta-feira haverá a participação de passistas mirins, mestre-sala e porta bandeira, além da bateria da Beija-Flor de Nilópolis.

No Caxias Shopping, o show pré-carnavalesco ficará por conta do grupo Alucina. O samba dará o tom do repertório, com sucessos de grandes mestres do gênero musical, de artistas da atualidade e sambas-enredo de todos os carnavais. No dia 21, a Banda Carioca vai tocar marchinhas, sambas, sucessos da MPB e do Pop em ritmos carnavalescos para os foliões aproveitarem a festa.

ENSAIO DE RUA

Para ajustar os últimos detalhes do desfile, hoje, a partir das 18h, a Beija-Flor fará mais um ensaio de rua. Todos os componentes participam do treino que acontece na Avenida Mirandela, no Centro de Nilópolis. Cantando o enredo "Se essa rua fosse minha", a escola contará o caminhar da humanidade através de rotas, caminhos, ruas reais e lúdicas, até chegar à rua dos sambistas, a Marquês de Sapucaí. A Beija-Flor será a última a desfilar na segunda-feira.