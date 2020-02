MUNDO PET NO TOP SHOPPING

Para os apaixonados por cães, o Top Shopping, em Nova Iguaçu, realizará no próximo domingo o 3º festival Canino da Baixada. Com entrada gratuita, a ação contará com desfiles, adoção de cães, exposição de fotos, ensaio fotográfico e apresentará as novidades do mercado. Também haverá palestras veterinárias, dicas de adestramentos e profissionais especializados em penteados e estética animal. Os interessados em participar poderão doar 1kg de ração.