Carnaval: ônibus extras para viajar

Quem está se programando para curtir a folia longe da Baixada Fluminense deve garantir a viagem o quanto antes. As empresas de ônibus que operam nas rodoviárias de Nova Iguaçu e Nilópolis abriram a venda antecipada de passagens para o Carnaval. Destinos concorridos como Cabo Frio, Araruama, São Pedro da Aldeia e Rio das Ostras terão ônibus extras disponíveis entre a próxima quarta-feira e sábado, dia 22.

A recomendação da Rio Terminais, que administra as duas rodoviárias, é que o passageiro adiante a compra do bilhete para evitar filas e também garantir as melhores opções de horários de embarque e de poltronas para pegar a estrada. Quem tem direito a gratuidade também deve se programar, já que a disponibilidade de poltronas é limitada, como prevê a legislação.

As passagens podem ser compradas no cartão de crédito nas bilheterias e sites de vendas, e parceladas de acordo com o sistema de cada empresa. Além da Região dos Lagos, destinos como Angra dos Reis e São Paulo também estão com alta procura.