EncontrArte abre curso de cinema

A ONG EncontrArte - Qualidade de Vida Através da Arte vai oferecer cursos gratuitos, com aulas de roteiros, direção, sonorização e atuação em Nova Iguaçu.

O projeto EncontrArte Audiovisual será lançado com a apresentação do estúdio e também dos módulos de Roteiro e Direção Cinematográfica. As aulas começarão dia 21 de março, às 9h, no Centro Social São Vicente (Patronato). O curso terá três módulos, com três meses cada. As inscrições ficam abertas até o dia 3 de março e podem ser feitas pelo site www.encontrarte.com.

O diretor de cinema Miguel Nagle, supervisor pedagógico do curso, está ansioso quanto aos talentos que podem surgir. "A seleção acontece, principalmente, depois da leitura das redações que pedimos aos candidatos. Esperamos que daqui possam aparecer talentos do audiovisual da Baixada".

Podem participar jovens a partir dos 13 anos e o curso será teórico e prático. Depois de preencher o cadastro, os candidatos serão selecionados após análise das respostas do formulário. Quem se inscrever, lerá e assinará o regulamento, além de preencher todo o formulário. Os nomes dos selecionados serão divulgados no dia 10 de março.

Após os dois primeiros módulos, os candidatos poderão se inscrever nos módulos de Direção de Fotografia e Som para Cinema e TV e Edição e Atuação para Cinema e TV.