Atenção a prioridades na região

Segurança, saúde e mobilidade urbana serão as prioridades da Frente Parlamentar em Defesa da Baixada Fluminense, grupo criado por deputados federais no fim de 2019. As primeiras discussões sobre projetos e emendas para a região devem acontecer após o Carnaval.

Novos recursos poderão ser destinados para a Saúde. Na área de Segurança, o projeto Segurança Presente deve ser ampliado. A nova concessão da Dutra também será tema.

"A capital do estado tem que ser um grande integrador da região. O Rio enxerga a Baixada como um problema. Precisamos fazer consórcios, pois, por meio dessa união de esforços, conseguiremos preços melhores na licitação de medicamentos, por exemplo", diz a vice-presidente da frente parlamentar, deputada federal Clarissa Garotinho (PROS-RJ).

Na área da Saúde, por exemplo, Duque de Caxias vem recebendo recursos com o objetivo de melhorar os serviços prestados à população. De acordo com a prefeitura, investimentos estão sendo direcionados para dois projetos em andamento no município: Segurança Presente e Centro de Monitoramento por Câmeras. Para o transporte público, a prefeitura diz ter projetos voltados para melhoria, aumento da frota e instalação de ar-condicionado em todos os ônibus.

Com aproximadamente 3,73 milhões de habitantes, a Baixada tem 13 municípios, com serviços deficientes e infraestrutura precária. A Prefeitura de Japeri, que ocupa o último lugar entre os 92 municípios do estado, no Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM) de 2015, disse que espera investimentos para solucionar problemas no município.

"Este ano será de muito trabalho na Baixada Fluminense, principalmente em áreas estratégicas", afirmou o presidente da frente, deputado federal Juninho do Pneu (DEM).