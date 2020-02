Segurança Presente em Belford Roxo e Queimados

Depois de Nova Iguaçu, Austin e Duque de Caxias, foi a vez de Queimados e Belford Roxo receberem o programa Segurança Presente.

Em Queimados, a iniciativa do governo do Estado do Rio mobilizará 44 policiais militares, seis viaturas e duas motocicletas diariamente para fazer o patrulhamento no município. Com base na Praça Nossa Senhora da Conceição, os agentes atuarão das 6h às 22h.

Já em Belford Roxo, o programa contará com 60 policiais, sendo 40 no Centro do município e 20 no bairro Lote XV. A base dos PMs ficará na Praça Eliaquim Batista. O patrulhamento será feito a pé, com viaturas ou em motocicletas.

"Com o Segurança Presente atuando vamos conseguir aumentar a ronda em outras regiões com os agentes da Guarda Municipal e do Proeis, que já realizam um grande trabalho no município", destacou o secretário municipal de Segurança e Ordem Pública de Queimados, Enéias Teixeira.

Sensação de segurança

O jovem João Nascimento, 21, aprovou a iniciativa. "Com um filho a caminho, a nossa preocupação com a segurança aumenta ainda mais, né? Por isso, estou muito feliz em saber que a cidade ganhará mais um reforço para diminuir esse índice de violência", concluiu o morador do bairro Glória, em Queimados.

Gerente de um minimercado no Lote XV, Adelson Teixeira frisou que o reforço trará mais tranquilidade para quem trabalha e para quem faz compras no bairro. "Fazer entregas e descarregar mercadorias são motivos de preocupação. Agora ficará melhor".