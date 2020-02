Oportunidade para estudar de graça

Quem precisa de capacitação para incrementar o currículo deve ficar atento. Na Baixada Fluminense, mais de 4 mil vagas em oficinas e cursos gratuitos estão com inscrições abertas.

A Prefeitura de Queimados abrirá 2.300 vagas em oficinas e cursos profissionalizantes na Estação Cidadania Planeta Futuro.

Há vagas para cursos de cuidador de idosos, Libras, designer de unhas, designer de sobrancelhas, maquiagem, produção de penteado, corte e escova, barbeiro, padeiro, lancheiro, confeiteiro, confeitaria artística, 'cake designer', fotografia, artesanato, artesanato em feltro, informática, inglês, teatro, desenho, corte e costura e modelagem industrial.

Dos dias 17 a 21 fevereiro, a inscrição poderá ser feita pelos telefones 3770-2513, 2665-1541 ou 3770-3697. Vale ressaltar que será permitida apenas uma inscrição por telefonema.

Já para as oficinas de DJ, ginástica, modelo, zumba, teatro para a 3ª idade, dança de salão, canto e aulas de instrumentos musicais (violão/guitarra, contrabaixo, teclado, bateria, canto, clarinete, trombone/ trompete, violino, saxofone/flauta), as inscrições poderão ser feitas presencialmente a partir de amanhã e enquanto durarem as vagas - das 9h às 16h, na Rua Macaé 430, São Roque.

A Firjan tem 1.994 vagas para cursos técnicos nos setores de Construção Pesada e Civil, Alimentos e Bebidas, Metalmecânica, Editorial e Gráfico, Naval, Madeira e Mobiliário, Audiovisual e Animação Digital, Automotiva, Papel e Químico. Na Baixada, as oportunidades são para as unidades de Nova Iguaçu.

Incentivo

Mulheres com projetos próprios, que moram no entorno do Polo Petroquímico de Campos Elísios, em Caxias, podem se inscrever até a próxima sexta-feira no programa Empreendedoras Braskem. O projeto oferece vagas para capacitação profissional, empoderamento econômico e acompanhamento de mentores profissionais. As inscrições são feitas por meio do preenchimento de um formulário pelo link https://pt.surveymonkey.com/r/2TurmaBraskem_DuquedeCaxias.

Para confirmar a inscrição, é necessário comparecer a uma palestra sobre empreendedorismo feminino no dia 11 de março, das 10h até 11h30, no auditório da Assecamp (Rod. Washington Luís, saída 114 - Campos Elíseos, Duque de Caxias).