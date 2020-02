Panorama do roubo de carga na Baixada

O Estado do Rio registrou queda de 18,8% nos roubos de carga em 2019, quando comparado com 2018. Belford Roxo foi um dos municípios que diminuiu este tipo de ocorrência. Mesmo assim, em São João de Meriti o cenário foi diferente e houve aumento do número de ocorrências em relação ao ano anterior. É o que aponta o estudo Panorama do roubo de carga no Estado do Rio de Janeiro, divulgado pela Firjan — Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. A região de Vilar dos Teles foi a que apresentou maior aumento, 31,6%.

Carlos Erane de Aguiar, presidente da Firjan Nova Iguaçu e Região, defende ações estratégicas e integradas para melhorar o ordenamento da área. "Além de combater o roubo de cargas, é preciso que as autoridades também fiquem atentas aos casos gerais de violência na Baixada Fluminense, região que apresenta dificuldade em reter e atrair investimentos. É preciso fortalecer ainda mais as ações conjuntas de inteligência das forças de segurança estaduais e federais para garantir o desenvolvimento socioeconômico desse território", defendeu.

Melhoras

Já em Belford Roxo, o estudo mostrou números cerca de 50% inferiores em relação ao ano de 2018. Para a Firjan, a expectativa é de continuidade na redução do roubo de carga em 2020. Isso porque já está prevista para o primeiro trimestre a implantação do programa Segurança Presente Volante.

"Para atrair novas indústrias e manter um ambiente de continuidade do funcionamento daquelas já instaladas, a Firjan continuará atuando de forma propositiva e contundente para a redução da violência no Estado do Rio, inclusive para a diminuição das ocorrências de roubo de cargas na BR-101 e nas rodovias estaduais da região", explicou Luiz Césio Caetano, presidente da Firjan Leste Fluminense.