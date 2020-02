Bailinho para os pequenos

Festa na Baixada. Para agitar a criançada no Carnaval, o Shopping Grande Rio realizará, em São João de Meriti, de hoje até terça-feira, o Bailinho Infantil de Carnaval Grande Rio. Já no Top Shopping, em Nova Iguaçu, a folia será hoje e amanhã. Em Queimados também terá diversão para a garotada. A programação é gratuita e terá até desfile de fantasias.

No Grande Rio, o evento terá muita música, diversão e brincadeiras, além de bloquinho que percorrerá os corredores. Os encontros acontecerão das 16h às 19h, na Praça de Eventos. No Top Shopping, hoje tem o Carnaval no Terraço e amanhã acontecerá o famoso Bailinho de Carnaval.

O Carnaval no Terraço será realizado no Estacionamento G3, a partir das 16h. A festa conta com gastronomia, muita música e diversas atrações para a criançada. O evento terá bateria de escola de samba, o eterno Rei Momo, personagens infantis, parque com brinquedos infláveis e atrações musicais.

Já no Bailinho de Carnaval, a garotada irá embalar a pista de dança ao som das famosas marchinhas carnavalescas, sambas-enredo, músicas atuais e coreografias temáticas. Haverá ainda um desfile de fantasias. O evento acontece na praça de eventos do 1º piso (portaria B), também a partir das 16h.

Festa em Queimados

Em Queimados, o grupo Flanela Carioca festeja, hoje e amanhã, seu primeiro bailinho kids. O evento terá início, a partir das 18h. O baile contará com pintura com gliter, distribuição de balas e doces, muitas brincadeiras e diversão para os pequenos.

Exposição de fantasias

O clima de Carnaval está embalando os foliões do Nilópolis Square. Até quarta-feira, os visitantes poderão conferir de perto fantasias dos anos 2019 e 2020 das escolas Beija-Flor e Independente de São João de Meriti. A exposição gratuita está no 1º e 2º pisos. O endereço é Rua Professor Alfredo Gonçalves Filgueiras, 100 Centro.

Pós-Carnaval

Para não desanimar os apaixonados pela folia, na quinta-feira, o Shopping Grande Rio vai promover a Ressaca de Carnaval com a Aeroporto Banda Show. O evento vai proporcionar uma tarde dançante com música ao vivo, dançarinos profissionais e distribuição de brindes. O Baile Grande Rio acontecerá na praça de alimentação, das 17h às 21h. A entrada é gratuita.