Baixada na Intendente Magalhães

A Baixada Fluminense promete brilhar no Carnaval do Rio. E não são só as grandes escolas como Beija-Flor de Nilópolis e Grande Rio, ambas do Grupo Especial, que vão sacudir a Marquês de Sapucaí. Mesmo sem tanto luxo e sem muita verba como nas grandes agremiações do samba da elite carioca, as representantes das séries B, C, D e E têm vontade e criatividade de sobra para fazer uma festa bonita na Intendente Magalhães, na Zona Norte.

As cinco escolas da região se apresentarão hoje, na próxima terça-feira e também no sábado. A participação da Baixada Fluminense na Intendente, aliás, começa neste domingo com as escolas Leão de Nova Iguaçu e Unidos do Cabuçu.

Já na terça-feira tem a Império da Uva, de Nova Iguaçu, que será a última escola a desfilar. A agremiação mostrará o enredo 'Darcy Ribeiro - O Homem Muito Além do Seu Tempo'. Já no sábado será a vez da Alegria do Vilar, que vai apresentar 'Dos encantos do Capibaribe a magia da frevança. A Alegria dá um show!', e a Chatuba de Mesquita.

A Leão de Nova Iguaçu, levará o enredo 'Madonas Negras do Brasil' e a Unidos de Cabuçu apresentará na Intendente Magalhães 'A Cabuçu canta para subir no centenário de Bángbàlá', pelos carnavalescos Lane Santana e Jorge Lucas.

A vermelho e verde de Mesquita vai falar sobre a Amazônia. O enredo 'Amazônia Jacutingas - a inspiração, da minha aldeia ecoa o grito pela preservação', é desenvolvida pelo carnavalesco Alex Carvalho.