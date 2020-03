Biblioteca sobre rodas em São João de Meriti

A partir da próxima terça-feira, quem for passear no Shopping Grande Rio, em São João de Meriti, ganhará um incentivo para a leitura. É que a Biblioteca Itinerante, da Transportes Flores, vai desembarcar no local e disponibilizar, durante todo o ano, mais de 300 livros gratuitamente.

Os apaixonados por literatura poderão trocar títulos na cabine da biblioteca. Basta pegar um exemplar e deixar outro no lugar para que outras pessoas possam fazer o mesmo.

A ação, que faz parte do projeto Cultura em Movimento, tem o objetivo de estimular a leitura e fazer as obras literárias circularem pela cidade, além de proporcionar um passatempo cultural durante as viagens de ônibus.

A inauguração será às 11h e vai contar com a presença de um mágico para interagir com o público. A biblioteca vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 11h às 20h. Esta será a segunda vez da Biblioteca Itinerante na cidade de São João de Meriti.

SUCESSO

O projeto Cultura em Movimento funciona há dois anos e, na Baixada Fluminense, já passou por Nova Iguaçu e São João de Meriti, além de bairros do Rio de Janeiro.

Durante esse período, 3.620 livros foram retirados e 3.972 trocados. Os títulos abrangem desde a literatura infantil até os clássicos.