Uma homenagem especial para elas

Para comemorar o Dia Internacional da Mulher, celebrado no próximo domingo, haverá shows e roda de samba em Duque de Caxias e Nova Iguaçu. E toda a programação será gratuita.

Na próxima sexta-feira, a happy hour do Caxias Shopping fará uma homenagem especial. No show, a cantora Evelyn Lima interpretará sucessos nacionais e internacionais de todos os gêneros musicais que ficaram marcados nas vozes femininas. O espetáculo abre a temporada de março do projeto 'Shows de Sexta', onde artistas se apresentam semanalmente no palco do shopping.

Já no próximo domingo haverá a 1ª Roda de Samba das Mulheres Iguaçuanas. O evento é um grito de ordem a todos os movimentos femininos para ressaltar e alertar a violência que vem crescendo na região a cada instante contra a mulher. No dia do evento terá também uma campanha de doação de uma lata de leite em pó, que serão entregues às instituições que atendam a mulheres e crianças que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

A abertura do evento será às 14h e contará com a presença de mulheres ilustres da Baixada Fluminense, que serão homenageadas no dia. Haverá leituras de poesias e pequenas apresentações teatrais. O encontro será na Rua Capitão Edmundo Soares, 15, Praça do K11, em Nova Iguaçu.