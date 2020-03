Projeto Inovar para Construir tem inscrições abertas

O projeto 'Inovar para Construir', da Braskem, abriu inscrições para curso gratuito de Noção de Instalações Elétricas Prediais. A iniciativa, desenvolvida em parceria com o Sesi, tem como objetivo capacitar e incentivar o empreendedorismo em Duque de Caxias.

As vagas serão prioridade para moradores do bairro de Ana Clara, comunidade próxima ao Polo Petroquímico de Campos Elíseos. Serão 20 vagas por curso, com início em 16 de março e conclusão em 22 de abril.

Outros quatro cursos serão ofertados, ainda no primeiro semestre de 2020: Execução para Alvenarias em Blocos Estruturais; Técnicas de Pintura em Alvenaria; Técnicas de Assentamento de Forro e de Esquadria PVC; e Curso com Vivência em aproveitamento integral dos alimentos e alimentação saudável.

"Vemos grande potencial em projetos de capacitação, e o Inovar para Construir tem o diferencial de estimular as pessoas para se tornarem empreendedores", afirma Flávio Chantre, gerente de Relações Institucionais da Braskem.

As inscrições vão até 10 de março, são presenciais e por ordem de chegada. Entre os requisitos estão: ensino fundamental, ser morador do bairro Ana Clara e ter mais de 18 anos. A documentação necessária para inscrição é comprovante de escolaridade, cópia do RG, cópia do CPF, cópia do comprovante de residência e comprovante de conta bancária no nome do candidato. As inscrições devem ser realizadas no Senai Caxias, na Travessa Goulart 124, Duque de Caxias, das 13h às 19h.