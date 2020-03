Baixada bem na fita

Apesar não trazer nenhum título para a Baixada Fluminense, as escolas de samba da região fizeram bonito na Sapucaí. A Grande Rio, de Duque de Caxias, ficou em segundo lugar. A Beija-Flor de Nilópolis garantiu a quarta posição. Já na Série A, Inocentes de Belford Roxo foi a quarta colocada. No Grupo de Acesso, a Leões de Nova Iguaçu ficou em segundo lugar e subirá para o Grupo Especial da Intendente Magalhães.

Com 269,6 pontos, a mesma pontuação da vencedora Viradouro, a agremiação de Caxias perdeu no critério de desempate e ficou com o vice-campeonato, com o enredo que falava sobre intolerância religiosa, homenageando o pai de santo Joãozinho da Gomeia. Um ótimo resultado para a escola, que em 2018 escapou do rebaixamento após uma virada de mesa e, no ano passado, ocupou a nona posição.

Nas redes sociais, a rainha de bateria Paolla Oliveira disse que estava orgulhosa e que a escola tem status de campeã, e que "vitórias não são feitas apenas com títulos, mas com vontade, dedicação, amor".

"Nós empatamos e perdemos o título. Quer dizer, nós não perdemos. Nós ganhamos também. Temos certeza de que fizemos um grande carnaval. O que importa é o que o povo viu", disse Milton Perácio, presidente da Grande Rio, logo após a apuração.

Já a musa da escola, Mileide Mihaile, disse que está orgulhosa de sua escola do coração.

Do 11º lugar, no ano passado, para a quarta colocação neste ano, a Beija-Flor perdeu pontos importantes na harmonia, evolução, alegoria e enredo.

Para Gabriel David, diretor da escola de Nilópolis, a agremiação merecia uma colocação melhor do que o quarto lugar. "Continuo achando que fizemos um grande desfile, digno de sermos campeões do carnaval. Mas não fomos. Provavelmente a decepção deste ano é ainda maior do que a do ano passado".

SÉRIE A E INTENDENTES

A Inocentes de Belford Roxo fez uma homenagem para a jogadora Marta e emocionou o público. A agremiação ficou com o quarto lugar da Série A, superando a 9ª colocação do ano passado.

Já no Grupo Especial, a Leões de Nova Iguaçu conseguiu retornar à Intendente Magalhães.