Giro pelos camarotes

Esse trio foi um sucesso nesse carnaval! O influencer digital Alan Victor, o RP do Camarote Rio Praia, um dos mais bombados da Sapucaí, a cantora sertaneja Gabi Lima, que todos os dias animou o camarote com o ‘Bloco da Gabi’, e Preta Gil, que trouxe o famoso ‘Bloco da Preta’ para dentro do camarote. Pelo Rio Praia passaram várias pessoas ilustres e um deles foi o meia atacante do Vasco, Fredy Guarín, com seu amigo, o iguaçuano Marcelo Araújo.

O meia atacante do Vasco, Fredy Guarín, com seu amigo, o iguaçuano Marcelo Araújo curtindo na Sapucaí - Everton Barsan



Iguaçuano Wallace Billet garantiu foto com famosos como Whindersson Nunes e o ator Selton Mello - Everton Barsan

Miguel Abraao, comemorou seus 11 anos na Marquês de Sapucaí com com o desfile da Beija-Flor - Everton Barsan O modelo fotográfico Wallace Billet curtiu o camarote Arpoador. Por lá, topou com uma das figuras mais famosas da internet, Whindersson Nunes, e com o ator Selton Mello. O iguaçuano aproveitou e garantiu a foto com a dupla.Quem comemorou seus onze anos em plena folia foi o Miguel Abraão, filho do vereador de Nilópolis Abraaozinho David. Ontem eles retornaram a Marquês de Sapucaí com a soberana Beija-Flor de Nilópolis. Parabéns!O casal Tony Barros e Milena Coutinho curtiu o Camarote O Dia na Folia, no setor 4. Os foliões esbanjaram disposição ao desfilar pela Unidos de Bangu no sábado (22) e Acadêmicos do Grande Rio no domingo (23).

Tony Barros e Milena Coutinho curtiram o Camarote O Dia na Folia - Everton Barsan

Essas mulheres empoderadas também curtiram o camarote do Jornal O Dia. A professora Roberta Barreto, acompanhada de sua família duquecaxiense, vibrou até o amanhecer. Por lá, encontrou Fernanda Rangel e Kelly Better, também na torcida pela Grande Rio.