MOSTRA DE DANÇA

No próximo sábado e domingo, o Top Shopping, em Nova Iguaçu, vai receber mais uma temporada do Top em Movimento. Para a abertura da nova edição, a academia Tereza Petsold fará a reapresentação do 35º espetáculo de dança da academia — o '35 Anos Fazendo Arte'. As apresentações serão a partir de 16h, na Praça de Eventos, 1º piso (próximo à portaria B). A entrada é gratuita.