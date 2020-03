JUDOCA CEGO FICA EM SEGUNDO LUGAR

Único atleta cego a participar do Torneio de Abertura do Circuito Estadual de Judô, Júlio César faturou medalha de prata, em Deodoro, na Arena da Juventude. Morador de Belford Roxo, o judoca luta há nove anos e compete em alto nível desde 2014. Júlio enfrentará o próximo desafio na quinta-feira e no sábado, em São Paulo, no Grand Prix Infraero Internacional. O torneio reunirá apenas judocas com deficiência visual.