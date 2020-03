CONCERTO EM N. IGUAÇU

A Orquestra Sinfônica de Nova Iguaçu vai se apresentar no próximo sábado, no Top Shopping. Sob regência do maestro Marcio Gomes, os músicos farão apresentações mensais - todo terceiro sábado do mês - com um repertório variado, que vai do clássico ao popular. O concerto acontecerá na Praça de Alimentação do 2º piso, a partir das 17h. O evento é gratuito.