Assoreamento do Rio Botas e alagamentos

Quem mora no entorno do Rio Botas, em Nova Iguaçu, sofre com os constantes transbordamentos e alagamentos em dias de chuva. Está na hora da prefeitura tomar providências para resolver esta situação que já é antiga na cidade.

Rafael Souza

Nova Iguaçu

Prefeitura está fazendo limpeza do rio

A Prefeitura de Nova Iguaçu informou que iniciou na última segunda-feira a limpeza do Rio Botas no trecho do valão Moquetá, às margens da Rua General Rondon, no bairro de Santa Eugênia.

Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Nova Iguaçu