Lucas Milato está na escola Inocentes de Belford Roxo

A escola de samba Inocentes de Belford Roxo tem um novo carnavalesco para desenvolver seu carnaval de 2021. O jovem Lucas Milato, de 23 anos, vai assumir a missão em busca do campeonato no próximo ano.

"A escolha imediata por Lucas Milato foi devido ao fato do mesmo ter apresentado bons trabalhos nas agremiações que passou. Além de ser um jovem talentoso com boas ideias e que não mede esforços para fazer o melhor. Seja bem-vindo Lucas e vamos arrebentar na avenida em 2021", disse o presidente da Inocentes, Reginaldo Gomes.

Lucas está no carnaval desde 2010 exercendo as funções de assistente de carnavalesco, desenhista e projetista em várias agremiações do Rio de Janeiro e de São Paulo. Entre elas: Paraíso do Tuiuti, Inocentes de Belford Roxo, Alegria da Zona Sul, Unidos de Padre Miguel, Jacarezinho, Abolição, Dragões da Fiel e Peruche.

Como carnavalesco, seu primeiro trabalho foi em 2017, na Acadêmicos da Abolição. Em seguida foi para Unidos da Ponte, agremiação de São joão de Meriti, levando a escola para o Grupo A. Em 2019, passou pela Sereno de Campo Grande. E em 2020, foi autor do enredo da Unidos da Ponte e deu o vice-campeonato a Em Cima da Hora, que passou para o Grupo A.

"Assinar o projeto de carnaval da Inocentes de Belford Roxo é para mim, além de uma grande oportunidade profissional, a realização de um sonho. Ao receber o convite fiquei sem acreditar. Fui desenhista do Wagner Gonçalves, na Inocentes em 2017, e vi uma administração que não media esforços para manter o projeto na íntegra. Só tenho que agradecer por essa oportunidade. Sou nascido e criado em Belford Roxo e a Caçulinha da Baixada me proporcionou o primeiro contato com uma escola de samba. Minhas expectativas não poderiam ser as melhores, o meu carinho pela escola é gigante e o desejo de executar um carnaval campeão é ilimitado", falou emocionado o carnavalesco Lucas Milato.