Investimento para empreender

Cada vez mais presente no cenário econômico, o empreendedorismo cresce a cada dia. Entre as mulheres, o número também é expressivo tem provocado mudança de posição da mulher no campo empresarial. Nos últimos dois anos, a proporção do empreendedorismo feminino passou de 38% para 45%, segundo Sebrae. Para fomentar esta atividade, diversos cursos gratuitos estarão disponíveis na Baixada Fluminense.

A Anhanguera de Nova Iguaçu promove, na próxima quinta-feira, o 1º Encontro de Mulheres Empreendedoras. O evento vai trazer orientações para mulheres que desejam abrir o próprio negócio ou impulsionar suas vendas.

"As mulheres cada vez mais participam da vida econômica brasileira e o empreendedorismo tem mostrado um importante papel neste cenário, sendo uma opção viável de aumentar a rentabilidade, por meio de uma forma mais autônoma", afirma o diretor da unidade, Cristiano Moreira.

O encontro contará com o apoio do Projeto Mulheres em Ação, grupo que auxilia na transformação financeira e profissional de mulheres. Além disso, contará com a presença da palestrante do Sebrae, Gláucia Muniz, abordando o empreendedorismo no mercado de trabalho para mulheres. Para participar, basta se inscrever pelo telefone (21) 97680-6770.

O Top Shopping, em Nova Iguaçu, vai receber amanhã o evento Mulheres Inspiradoras - Empreendedorismo Feminino. A iniciativa tem como objetivo proporcionar canais que possam ajudar mulheres a estruturarem seu negócio a partir de histórias inspiradoras, networking, palestras e bate-papo.

O encontro acontece a partir das 14h, na Praça de Eventos do 1º piso. Para participar, é só efetuar a inscrição pelo link: https://www.aloumulheres.com.br/. As vagas são limitadas.

PRORROGAÇÃO

O programa Empreendedoras Braskem prorrogou as inscrições até quarta-feira. Mulheres com projetos próprios da região de Campos Elíseos, bairro vizinho ao Polo Petroquímico de Duque de Caxias, podem participar.

O objetivo é incentivar o empreendedorismo feminino e a geração de renda na região. As selecionadas terão acesso a capacitação profissional e econômica e acompanhamento de mentores durante o programa. As inscrições são feitas pelo link https://pt.surveymonkey.com/r/2TurmaBraskem_DuquedeCaxias.

PALESTRA

O Sebrae realizará em Nova Iguaçu um workshop sobre o tema "Cliente feliz da lucro", com Gisele Paula, cofundadora do Reclame Aqui. A palestra gratuita será na quinta-feira, a partir das 10h, na ACINI - Associação Comercial e Industrial de Nova Iguaçu (Av. Gov. Amaral Peixoto, 236 - 1°andar). Inscrições em: https://loja.rj.sebrae.com.br/loja/evento/31114219.