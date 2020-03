O que dizem as prefeituras

A Prefeitura de São João de Meriti informou que metade do esgoto do município é coletado, mas não é tratado. E disse que esse problema histórico e que não tem condições de arcar com os custos de toda essa operação. Desta forma, afirmou que tem cobrado do governo estadual uma solução para o problema. Já a Prefeitura de Nova Iguaçu, afirmou que o resultado divulgado não condiz com a realidade e os dados não estão atualizados. A prefeitura afirmou que, atualmente, trata 19% do esgoto doméstico. A Prefeitura de Belford Roxo não se pronunciou.

A Cedae, por sua vez, informou que, somente para a Baixada e o Novo Guandu, investiu "R$ 3,4 bilhões com obras em andamento e alguns sistemas já concluídos e em funcionamento.