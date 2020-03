Moradores sem água e proteção

Em meio às recomendações de higiene, principalmente lavar as mãos e usar álcool gel, as cidades de São João de Meriti e Mesquita estão sofrendo com a falta de água.

Em Mesquita, moradores da Chatuba estão sem abastecimento desde o início de mês. O problema acontece nas ruas Carolina, Lúcia, Abel de Alvarenga, Coronel França Leite, Tonelero, Júlio Macedo, Adolfo Albuquerque, Aquidauana, Batista das Neves (número 623) e Icaraí. Em Edson Passos, a falta de água acontece há uma semana nas ruas Projetada e Magno de Carvalho.

"Tenho um salão e estamos sem água desde o início do mês. Tive que carregar baldes de água para consegui lavar os cabelos das clientes. Por sorte moro perto e tenho poço artesiano para trazer água de lá. Como vamos nos proteger do coronavírus?", questiona Mirian Gayer, 34.

Em São João de Meriti a situação se repete. Nas ruas Promotor Artur Itabaiana e Mirza Abraham, no Centro, Indiana e Professor Alcebíades Monteiro, em Jardim Meriti, Cobalto e Cristal, em Coelho da Rocha, e Chaves Pinheiro, em Parque Araruama a reclamação é a mesma: não cai uma gota de água na torneira.

"Como lavar as mãos sem água, dona Cedae? A situação dos bairros está abandonada. Algumas ruas não tem água nenhuma e outras, como a minha, só cai em alguns dias da semana. A gente se programa e economiza como dá", diz Wesley Brasil, morador da Rua Professor Alcebíades Monteiro, em Jardim Meriti.

O QUE DIZ A CEDAE

A Cedae afirmou que aguarda a conclusão dos serviços da Prefeitura de Mesquita para realizar o assentamento da nova tubulação e restabelecer em definitivo o abastecimento nas ruas Coronel França Leite, Carolina, Lúcia e Aquidauana. E disse que está fornecendo caminhão pipa, que pode ser solicitado pelo telefone 0800-282-1195. Em Meriti, as ruas Promotor Artur Itabaiana, Cobalto e Cristal já tiveram reparos realizados e o abastecimento será normalizado. Os demais endereços ainda serão vistoriados.