Quarentreino

Como medida de prevenção, as academias da Baixada Fluminense fecharam na última terça-feira e devem voltar a funcionar só em abril. Em período de quarentena, a solução encontrada por alguns boxes de Crossfit da região foi montar treinos para que os alunos pudessem praticar em casa. Dessa forma, além de manter uma rotina de exercícios e cuidar da saúde, é uma ocupação para quem ficar em casa.

O crossfit é uma modalidade esportiva que consiste na combinação de exercícios de força, resistência cardiovascular e respiratória, agilidade e flexibilidade. Combinando estes exercícios entre si, a tática dos profissionais da área é liberar o conteúdo do treino diariamente pelas redes sociais, aplicativos e lives ao vivo.

"Fechar nosso espaço físico foi uma questão de responsabilidade, um cuidado com os alunos e suas famílias. Mas me preocupei com o fato dos alunos irem para casa e ficar sem treinar porque isso podia tirar a motivação deles. Decidi então manter os programas de treinamento adaptados para serem feitos em casa, além de manter contato pelas redes sociais e grupos de whatsapp. Faço vídeos também e entro ao vivo no Facebook para mostrar que vou treinar junto com os alunos. Eu toda a equipe que trabalha comigo fica disponível online para tirar eventuais dúvidas", explica Caio Portela, 32, treinador físico e coach do Tropa Cross, em Nova Iguaçu.

No CF Hall de Mesquita, a ideia do coach Lucio Vieira, 36, é que nenhum aluno que tenha contratado planos de treino perca uma aula sequer. Os treinos são enviados por aplicativo e redes sociais. "Ninguém vai ficar sem aula por ter que ficar em casa. Desta maneira ninguém sai perdendo. Estamos conseguindo mobilizar os alunos e manter a motivação. Muitos gravam vídeo e até me mandam".

Quem embarcou na ideia garante que dá certo. "É uma fase de adaptação e temporária. Treinar em grupo é melhor, sinto falta mas tenho conseguido manter uma rotina de treinos em casa. O foco é não perder o ritmo com esta paralisação", diz Paulo Lima, 36, aluno da Tropa Cross.

Já Larissa Montijo, 28, diz que vai tentar manter os horários de treino e se alimentar bem. Ela teve que trocar os treinos do box em Nova Iguaçu, o CF4018, pela sala de casa. "Vou manter a rotina que já tinha, os mesmo horários e alimentação também. Vou me cuidando em casa e me manter em casa nesta quarentena porque a saúde tem que ser prioridade".

NÃO DESANIME

Para conseguir fazer as atividades físicas em casa, algumas dicas são importantes: rotina e alimentação. "A dica para conseguir se exercitar em casa é tentar manter o mesmo horário de treino que a pessoa já fazia antes na academia. Se não for possível, ao menos estabelecer um horário fixo para treinar. Isso ajuda a manter uma rotina sem desanimar. Além disso, é importante se alimentar bem neste período", aconselha Caio Portela.