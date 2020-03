Esquema para doar sangue

Com as medidas adotadas nas últimas semanas para evitar a propagação do coronavírus (Covid-19), a doação de sangue no Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) caiu quase 60%. Para aumentar o estoque, o hospital está agendando as doações por telefone para evitar aglomerações.

O banco de sangue vai receber quatro doadores por hora, com a expectativa de coletar pelo menos 20 bolsas por dia. Por este motivo, a Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) pede para que a população marque hora para doar sangue e, com este gesto altruísta, ajude a salvar vidas.

"Estamos tomando as ações necessárias para conter o avanço do coronavírus em Nova Iguaçu. Mas é importante lembrar que o HGNI enfrenta a superlotação diariamente e continua recebendo casos cirúrgicos graves de toda a Baixada Fluminense que necessitam de reserva de sangue. Por isso, pedimos o apoio dos doadores de sangue para que ele liguem, agendem um horário e compareçam para ajudar a salvar vidas", afirma o secretário municipal de Saúde de Nova Iguaçu, Manoel Barreto.

Além de disponibilizar o agendamento, outros cuidados necessários foram tomados para garantir que a coleta de sangue seja realizada de forma segura. Os profissionais da saúde orientam os doadores a higienizar as mãos ao chegar, antes e após a doação. Além disso, as salas de triagem, de coleta, copa e recepção são, como sempre foram, higienizadas regularmente durante o dia.

O agendamento será através do número (21) 97663-9352, de segunda e sexta-feira, das 7h30 às 12h30.

IMPORTANTE SABER

Com a disseminação do coronavírus, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e o Ministério da Saúde definiram novos critérios para a doação. Pessoas que tiveram contato, nos últimos 30 dias, com casos confirmados ou suspeitos de contraírem o Covid-19, e apresentam sintomas da doença, estão impedidos de doar por até 90 dias após a recuperação total do quadro clínico. Também é contraindicada a doação de quem se vacinou contra o sarampo nos últimos 30 dias.