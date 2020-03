A Via Music Hall, em São João de Meriti adiou os shows do mês de março e abril em atenção aos cuidados para evitar a proliferação do vírus COVID-19. Jorge e Mateus, que se apresentariam hoje, foi reagendado para dia 1 de maio. Ana Carolina será no dia 2 de maio e o Grupo Clareou fará show dia 5 de maio. Já Luan Santana, que se apresentaria dia 9 de abril, teve show adiado para 19 de setembro.