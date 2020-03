Rio sujo e risco de enchente em Mesquita

O rio que corta a Rua da Verdade e a Rua Sarmento, no Centro de Mesquita, está há anos sem ser drenado. Sempre que chove enche e acaba entrando água nas casas da população.

Leandro Lima

Mesquita

Canal será vistoriado por especialistas

O Inea informou que fará uma vistoria nos referidos corpos hídricos. E disse ainda que está executando os serviços de limpeza e desassoreamento do Canal da Rua Natalia, no Centro de Mesquita e no Canal da Avenida São Paulo, em Meriti.

Assessoria de Imprensa do Instituto Estadual do Ambiente (Inea)