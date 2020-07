Disque Queimada ajudará no combate aos incêndios florestais

A Prefeitura de Nova Iguaçu tem uma nova ferramenta no combate aos incêndios florestais na cidade: o Disque Queimada. Quem flagrar incêndios ou até mesmo possíveis causadores de queimadas podem fazer a denúncia pelo telefone sem se identificar.

O serviço funciona durante os sete dias da semana, 24 horas por dia. A central de atendimento fica baseada na Defesa Civil, responsável por repassar as denúncias à Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Esta, por sua vez, enviará equipes da Guarda Ambiental Municipal (GAM) ao local para conferir a procedência da informação e, em caso positivo, iniciar o combate às chamas. Se for necessário, o Corpo de Bombeiros de Nova Iguaçu (4º GBM) também será acionado.

"Estamos tendo um aumento no número de incêndios florestais na cidade. O Disque Queimada será importante, pois funcionará de forma ininterrupta para sermos acionados pela população a qualquer hora do dia ou da noite", explica a secretária, Fernanda Braga.

Para o secretário da Defesa Civil, tenente-coronel Jorge Ribeiro Lopes, as queimadas, em sua maioria, são criminosas e podem ser evitadas se denunciadas a tempo. "A mobilização do cidadão é fundamental. Uma ligação pode nos ajudar a combater as chamas logo em seu início ou até mesmo impedir uma queimada".

As denúncias devem ser feitas através do telefone 0800 022 3660.