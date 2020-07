Paparazzo de Itaguaí

Apaixonada pelo agito, pessoas e também por fotografia, Rose Gorito, moradora de Itaguaí, é presença garantida nos melhores eventos da cidade. Há dez anos, a jornalista juntou estes ingredientes e fez deles um trabalho. Com suas lentes sempre apontadas para as principais personalidades e celebridades que passaram pela cidade, os flashes da sua câmera registraram momentos inesquecíveis. E assim nascia o blog Click na Galera, famoso na região.

Moda, novidades, sorrisos, sons, alegria, dança, comemorações, shows. Tudo isso já passou pelo blog da Rose. Quando começou nessa empreitada ela tinha em mente mostrar o entretenimento que existia em Itaguaí, mas que muitas pessoas nem conheciam.

Câmera na mão, Rose pulava de um evento para outro, varando madrugadas e entrevistando personalidades. Em dez anos, muitos famosos tiveram suas imagens eternizadas ao passar pelo município: Milton Nascimento, Ivete Sangalo, Preta Gil, Claudia Leitte, Maiara & Maraísa, Victor & Léo, Falamansa, Péricles, Sorriso Maroto, Belo, Alexandre Pires, Dilsinho, Luiz Melodia, Michel Teló, Paula Fernandes, Anitta, Arlindo Cruz, Jorge Aragão, Fundo de Quintal, The Fevers, Molejo e tantos outros artistas. Os registros foram feitos na Expo, no conhecido Boteco Cadena, sítios com música ao vivo, arraiás tradicionais na cidade e em outros eventos.

Um ano após criar o blog, Rose percebeu que, além de conferir como foi o evento, as pessoas queriam aparecer. Para dar visibilidade às fotos e facilitar o acesso, Rose criou o Portal Click na Galera (www.clicknagalera.com.br). Além de "tirar onda" na mídia, as pessoas ainda podiam se informar sobre os eventos futuros.

"Na época, não era comum fotógrafos nas baladas por aqui. Registrava um pouco de cada evento. Em pouco tempo a página se tornou referência em toda a região", conta Rose, que um ano depois criou a revista que leva o mesmo nome do blog, que mais tarde se tornou uma revista eletrônica.

Desafios e crescimento

No início, Rose afirma que enfrentou muitas dificuldades. "Andava a pé pelas ruas de Itaguaí ou ia de mototáxi. Só muito depois consegui comprar um carro. Minha jornada era dupla de quinta a domingo. Eu era a chefe da família, fazia tudo sozinha. Trabalhar à noite também era arriscado, perigoso. Senti muito medo. Minha filha ficava na creche em tempo integral. Meu filho tinha 15 anos e me ajudou bastante, mas era bem cansativo", relembra.

Após dez anos de ofício, Rose acredita em uma receita para o sucesso.

"Aqui todos têm o mesmo grau de importância e são registrados da mesma forma. Autoridades, celebridades ou pessoas comuns têm o mesmo espaço", garante ela que, atualmente, conta com uma equipe de cerca de 10 profissionais.