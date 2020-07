Sem apego aos lucros

A pandemia também serviu para nos aproximar ainda mais dos nossos pets e com um tempo maior em casa foi possível conhecê-los melhor. Falta de atenção, alimentação imprópria ou até mesmo o risco de ficar doente. É preciso estar atento para não faltar nada para eles. Mas como manter esses custos em um momento onde a incerteza financeira toma conta de muitos? Foi tentando responder essa pergunta, quase sem perceber, que Marcelo Gomes viu sua empresa, a Kão Mix, aumentar em 35% o volume de vendas nos últimos quatro meses.

Prevendo a diminuição de renda de seus clientes no período de pandemia, Gomes foi ousado. Fez contatos com fabricantes e distribuidores, batalhou por descontos e, sem arrependimento, repassou, desde então, diversos produtos à preço de custo. "Realmente não quis saber de lucro. Só pensei em como as pessoas que perderam seus empregos iriam fazer para manter seus animais. Eles também precisam comer, tomar remédios, banho", explica.

Ainda segundo Gomes, os clientes aproveitaram o período de isolamento social para buscar informações sobre o universo pet. Ele conta que percebeu o fenômeno à medida que os pedidos de certos produtos aumentaram. "Houve um crescimento considerável na busca por produtos de linha 'premium', antes pouco procurados. São produtos especiais, que proporcionam melhores rendimentos e resultados para o animal. As pessoas estão atrás de qualidade e muitos pets precisam manter o 'estilo de vida', muitas vezes, fundamental, por algum motivo específico", diz Gomes.

EMPREGOS MANTIDOS

Apesar do momento pandêmico, o empresário comemora o bom desempenho e se diz surpreso com a projeção dos negócios. "Esse crescimento foi algo inesperado. Mirei em uma coisa e acabei acertando em outra. Em qualquer empresa o cenário é de desemprego. Eu mesmo estava preparando demissões e quando percebi, estávamos na contramão disso tudo", afirma Marcelo Gomes.