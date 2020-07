Da Baixada para o mundo

O mercado de internet e tecnologia é gigantesco e é um dos setores que mais abre portas para os profissionais. E foi nesse cenário web que Rhuan Santos, 26, viu o mundo se abrir para ele. Em 2015 ele recebeu uma bolsa para estudar fora do país e foi o que bastou para escolher seu caminho de sucesso no ramo tecnológico. De Mesquita para os Estados Unidos, atualmente ele é líder técnico e desenvolvedor Full Stack - profissional habilitado para todas as funções- de uma empresa norte-americana.

Há cinco anos, Rhuan chegava nos Estados Unidos sem saber falar inglês, sem conhecer ninguém, mas com a certeza de que estava em busca do que sempre quis. "Essa área da internet sempre me interessou, fiz cursos, estágios, e mesmo antes deles eu lia livros, via vídeos, cheguei até a desenvolver sites para amigos do meu pai. Em um determinado ponto eu decidi que queria me profissionalizar, fazer aplicativos, desenvolver interfaces de sites. Me destaquei em um dos estágios que fiz em uma empresa e ela me deu a oportunidade de estudar na universidade Full Sail, na Flórida."

Nascido no interior do Rio, aos oito anos Rhuan se mudou para Mesquita, onde morou com os pais até os 21 anos. Ele relembra do período em que tinha que fazer diariamente o mesmo movimento que milhares de trabalhadores fazem, da Baixada Fluminense para o Centro da cidade. O dinheiro da família não era o bastante para pagar um ensino particular e o que ele ganhava no trabalho era pouco.

"Eu passava muito tempo na escola de computação em que fazia estágio. Tinha uns 15 anos, ganhava um salário mínimo na época, que me deixava no "zero a zero" entre o transporte e a alimentação do dia a dia, mas valia a experiência. Acho que sem a bolsa eu não teria condições de fazer faculdade no Brasil e muito menos nos Estados Unidos."

Quando chegou na terra do Tio Sam, Santos fez um ano curso de inglês e dois de formação da faculdade, em uma espécie de graduação em menos tempo. Ele conta a loucura da sua vida com os horários das aulas e os trabalhos.

"Na Full Sail (universidade), eu tive a possibilidade de me formar em menos tempo e foi o que eu fiz. Tinha aula domingo, de madrugada, bem louco, mas já é para acostumar os alunos com os horários e longos períodos de trabalho da indústria do cinema, tecnologia, e etc".

Além dessa rotina, ele trabalhava por fora para se manter no país estrangeiro durante a graduação. "Fazia freelancers para clientes que construí no Brasil, além de um projeto para uma companhia de adoção de animais daqui (Estados Unidaos). Sempre fiz coisas além do meu trabalho fixo e é comum eu estar envolvido em outras iniciativas. Afinal, eu sou apaixonado pelo que faço", frisa o web designer.

Atuação como programador

Depois de um período como estagiário, Rhuan ingressou na empresa onde trabalha atualmente, no âmbito de saúde, há cerca de dois anos e meio. Durante esse tempo, o profissional recebeu três promoções até chegar no seu cargo atual: o de líder técnico de uma equipe de programação.

O trabalho consiste na criação de aplicativos e soluções para hospitais. Um dos aplicativos desenvolvidos por ele e sua equipe facilita a leitura do histórico de saúde de pacientes de forma mais rápida e direcionada, por meio de uma inteligência artificial e busca por palavras chave. As profissionais podem filtrar o que estão procurando sobre o paciente, fato que ajuda no processo de diagnóstico e tratamento.

Raízes na América

Rhuan, chegou sozinho nos Estados Unidos, mas em 2017 ele se casou com a brasileira Viviane, com quem tem um filho de oito meses, além de um enteado adolescente.

Feliz com o rumo que a tecnologia proporcionou a ele, o desenvolvedor aconselha, principalmente jovens da periferia da Baixada Fluminense. "Sempre tentem buscar o conhecimento. Hoje grande parte das pessoas têm acesso à informação e à internet. Com força de vontade e foco é possível chegar aonde você quiser."