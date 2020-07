Videoaulas mudam o aprendizado 

Os métodos tradicionais para se chegar ao aprendizado estão ganhando novos rumos. À medida que a pandemia fechou negócios, muitos outros foram criados. Em alguns casos, a readaptação foi algo mais do que necessário para continuar ocupando um lugar de destaque no mercado. Foi o que aconteceu com o Cbeu Idiomas. Embora muitos alunos já estivessem se dedicando às videoaulas para agregar conhecimento, o formato se consolidou durante a pandemia e se transformou em um novo desafio também para os professores, que tiveram que superar a timidez diante das lentes.

"Com a paralisação das aulas nas duas unidades (Mesquita e Nilópolis), tivemos que nos reinventar em um curto período. Acreditamos no poder da educação e como ela pode ser um agente de modificação social. Por isso, lutamos para oferecer um produto na mesma qualidade e essência do curso presencial", diz Vandilson Junior, diretor do Cbeu Idiomas, creditando sua equipe pelo sucesso. "Lutaram bravamente", completa.

vencendo barreiras

A proposta é aprender se divertindo, sempre de forma leve e eficaz. Porém, o mais interessante é que não são apenas as barreiras do idioma que estão sendo quebradas. Para alguns professores, estar à frente das câmeras também virou motivo de superação. "No início deu vergonha, mas, logo tudo foi ficando natural. Eu pensava em cada um dos meus alunos e turmas e direcionava aquela gravação para eles. Hoje, dividimos espaço com todos os atrativos que a internet oferece e, mesmo assim, estamos com nossas turmas ativas e em evolução, com a mesma animação da sala. Virei youtuber", brinca a professora Danielle Lima .