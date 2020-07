Art Pão: novidades para o Dia dos Pais

Não importa qual seja a data comemorativa, um ponto em comum une toda a Baixada Fluminense. É a Art Pão, uma das confeitarias mais requisitadas quando o assunto é celebração. A produção já está a todo vapor para o Dia dos Pais e a expectativa é de que seja mais um ano de sucesso. Além de promoções, uma série de novidades está saindo do forno.

A marca registrada são as tortas, um dos produtos mais tradicionais da casa. São seis tamanhos e mais de 25 sabores, entre eles, limão com chocolate, maracujá com coco e abacaxi com doce de leite. Sem falar nos lançamentos, ainda mantidos em segredo pelos profissionais da Art Pão, mas que serão expostos em breve.

Para comemorar o Dia dos Pais uma boa pedida são os kits-festa, em cinco opções: baby (atende entre 8 e 10 pessoas), número 1 (10 a 15 pessoas), número 2 (25 a 30 pessoas), número 3 (40 a 50 pessoas) e número 4 (70 a 80 pessoas). Todos contam com salgadinhos, refrigerantes e descartáveis.

SALGADOS E DOCES

Além de kibe, risole, coxinha e pastéis, a linha de salgados conta com empadas, folhados e quiches. O cliente fica à vontade para escolher se quer frito no hora ou congelado. Já a linha de doces e sobremesas tem cupcakes, pavês, mini-churros, pudins, pé de moleque, brigadeiro, canudinho e bolo no pote.