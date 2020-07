Clínica oferece consultas populares

O acesso aos serviços de saúde nem sempre são tão fáceis. Longas filas, falta de profissionais e até mesmo falta de estrutura. Esses são apenas alguns dos problemas enfrentados por quem não tem muito dinheiro, mas precisa de cuidados médicos. Para esta parcela da população umas das saídas são as clínicas populares, que oferecem consultas e exames a preços acessíveis. É o caso da Long Life, em Duque de Caxias.

São mais de quinze especialidades, entre elas, cardiologia, ginecologia, urologia, mastologia e obstetrícia. De acordo com Mônica Dias, gerente comercial da rede, a procura tem sido grande nos últimos meses. "Foi espetacular. Principalmente para algumas especialidades como clínica médica e alergista. Também temos realizado muitos exames de raio-x e ecocardiograma, além dos laboratoriais", diz.

homens se cuidando

Ao que tudo indica, os homens da Baixada Fluminense estão se cuidando mais. Ainda de acordo com Mônica, a busca por consultas com urologistas teve um 'boom' recentemente. "Temos excelência neste tipo de atendimento e isso pode ser um fator que vem contribuindo para o aumento na procura. É um bom indício de que este público está mais preocupado com a saúde, buscando cuidados profissionais", afirma. Um deles é Antônio Luiz, de 54 anos. "Estava meio desleixado com a saúde. O que me atraiu foi o preço baixo, mas acabei sendo conquistado pelo bom atendimento. Agora, é manter os cuidados", diz.