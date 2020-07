Inscrição para concurso literário

Em tempos de quarentena, na Baixada, alguns concursos fomentam a cultura. É o caso do III Prêmio Nacional de Literatura de Belford Roxo, promovido pela editora Mozerart Edições. Os interessados em participar da disputa poderão se inscrever até o dia 31 deste mês e concorrer em três categorias: poesia, literatura infantil e conto e crônica.

Cada participante poderá escrever, no máximo, dois textos, sendo obrigatoriamente de categorias distintas. Também é indispensável que a produção textual seja de caráter inédito, ou seja, sem plágio ou cópia de obras já feitas. O Prêmio Nacional de Literatura não estipula limite ou idade mínima e também podem participar pessoas de todos os lugares.

O envio do material deve ser feito exclusivamente pelo e-mail mozerartedicoesbr@gmail.com. Participantes com menos de 18 anos devem anexar uma autorização dos responsáveis para a devida publicação. A declaração, inclusive, pode ser redigida manualmente ou digitalmente, além de fotografada, conforme a preferência do concorrente.

Os concorrentes no quesito 'Poesias' deverão escrever o texto de forma versada e com, no máximo, duas laudas, incluindo título e linhas entre estrofes. Para as pessoas que estiverem disputando o prêmio 'Contos e Crônicas', a produção terá de ser obrigatoriamente em prosa, com limite de três páginas. Já para 'Literatura Infantil', o gênero é livre, mas não pode exceder o número de duas laudas, com título.

Os textos serão avaliados por uma banca de avaliadores composta por autores, professores, leitores, bibliotecários e produtores culturais. A divulgação dos selecionados será feita em 15 de outubro pela página da Mozerart Edições, no Facebook (www.fb.com/mozerartedicoes). O livro com as coletâneas será lançado no mês de novembro.

Para mais informações sobre o III Prêmio Nacional de Literatura de Belford Roxo ou esclarecimentos adicionais acerca dos itens do edital, os interessados poderão enviar suas dúvidas para o endereço de e-mail mozerartedicoesbr@gmail.com, para o perfil www.fb.com/mozerartedicoes, no Facebook, ou ainda é possível fazer contato através do telefone (21) 99856-0486.