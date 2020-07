A faculdade Anhanguera está disponibilizando cursos de capacitação online e gratuitos em diversas áreas. A oportunidade é para alunos da instituição das unidades de Nova Iguaçu e shopping Grande Rio, mas o público geral pode participar. A área da saúde, marketing, empreendedorismo e educação são alguns dos temas abordados nos cursos. O conteúdo estará disponível somente até o dia 7 de agosto e as vagas são limitadas.

Os assuntos variam de acordo com a unidade de ensino. Meriti tem assuntos como finanças para micro e pequenas empresas, educação pós pandemia, estratégias de marketing digital, disponíveis. Já Nova Iguaçu conta com gestão de recursos humanos, crossfit e educação física: mitos, verdades e curiosidades, e a musicalização como ferramenta para o ensino, além de muitos outros.

Para participar, os interessados devem se inscrever pelo site http://abre.ai/anhanguerasemana1e2cursodeferias para São João de Meriti, ou no https://forms.gle/mZtmbtAfwyzLv6DP7, para Nova Iguaçu. No ato da inscrição os participantes vão ter acesso à programação dos cursos. Na data de realização do tema escolhido, estará disponível um link de acesso na plataforma que pode ser conectado até mesmo pelo celular. Quando finalizado o curso, o participante recebe um certificado.