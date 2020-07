Cantor que mora em Mesquita vai realizar live para lançar seu novo CD

O ator, cantor e compositor Wallace Cardoso, nascido e criado em Mesquita, irá fazer o lançamento, em uma live show, amanhã às 20h, do seu novo trabalho, o cd solo 'Além do Mi'. A transmissão será feita pelo canal oficial do cantor no YouTube (@Wallacecardosooficial).

A apresentação vai ter todo um ar especial, com o comando da drag queen Vanessa du Matu, há nove anos a frente da Parada LGBTQIA da cidade de Belford Roxo, uma das maiores da Baixada Fluminense.

De acordo com Wallace Cardoso, a transformação social e a autonomia de se manifestar são algumas das propostas trazidas em suas composições, além de promover visibilidade e estimular a representatividade das minorias.

"A música autoral nos dá a liberdade de ir à caminhos inimagináveis, e apesar do trabalho só falar de amor, me questiono sobre: 'Que amor é esse?'. Na teoria é o mesmo amor lindo que todo mundo vê. Na prática, além de ser desconstruído, não tem gênero, cor, idade, cpf, não tem nome e não pode ser negligente frente ao sofrimento do nosso povo, que está morrendo a cada dia lutando para ter espaço", afirmou o cantor.

Na semana passada o artista lançou, o vídeo clip de uma das canções de seu álbum: "A graça de não ter mais graça", que homenageia todos os artistas independentes, com um protesto poético, através da estética da palhaçaria.