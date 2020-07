Final feliz para mandar a saudade embora

Foi à distância que Edna Laranjeiras acompanhou os três primeiros meses de vida do neto, Otto. Vídeos e fotos amenizavam a saudade da família, que inclui a nora, o filho e outros três netos. Foram quatro meses nessa rotina para cumprir o isolamento social. E depois de tanto tempo longe, com a diminuição da curva de contágio e alguns resultados negativos para a covid-19 era hora de diminuir a distância e promover reencontro. E foi na semana em que se comemora o Dia dos Avós (26 de julho) que a advogada de Nilópolis finalmente pôde conhecer o mais novo membro da família Laranjeiras.

"Foi uma explosão de sentimentos e de emoções que poucas vezes vivi na vida. Sempre fomos muito unidos, porém muito conscientes, sabíamos que aquele período distante era o mais seguro. Como um abraço de quem amamos nos faz tanta falta. Poder conhecer, cheirar, dar colo ao meu novo neto foi uma turbulência de emoções, meu coração parecia q ia explodir no peito. Na hora que ele me viu ele sorriu e finalmente pode sentir todo meu amor", relata Edna sobre o primeiro encontro com Otto.

Para aguentar um dos sintomas mais comuns da pandemia, a saudade da família, a avó conta que usou o tempo para ler e trabalhar e que o momento mais esperado do dia eram as chamadas de vídeo. "Aproveitei para colocar em dia a leitura. Tentei fazer home office, mas me vi muito desconcentrada. Uma das melhores opções era contar com a ajuda da tecnologia para me aproximar um pouco mais dos meus netos. Foi assim que assisti o primeiro banho, os primeiros sorrisos do Otto e tentava estabelecer um vínculo afetivo com ele".

Sempre cuidadosos, a família só promoveu a volta ao convívio quando as confirmações de casos começaram a cair no Rio de Janeiro. "Conversarmos com médicos que nos orientaram a maneira mais segura de fazer essa transição. Pedimos a ela que se isolasse totalmente sem sequer receber nenhum delivery. Chamamos um laboratório para ir até a casa dela e fazer o exame para a covid. Quando recebeu o resultado negativo ela arrumou as malas e veio ficar conosco", conta a nora, a influenciadora digital Marcela Laranjeiras.

Passado a fase do isolamento solitário, Edna conta que ter que ficar longe da família foi a maior dificuldade. "Foi a pior parte do isolamento para mim. Não só pela privação da convivência com meus netos, que moram ao lado da minha casa e por isso também sempre fizeram parte do meu dia a dia, mas principalmente por perder a oportunidade de ver o nascimento do meu quarto neto, que foi um parto em casa, e perder todos os primeiros meses de vida dele.