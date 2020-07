Curso de idiomas e de capacitação em Caxias e Guapimirim

Em meio à pandemia de covid-19, ideias para dar continuidade aos estudos à distância não param de surgir. Em Guapimirim, o projeto 'Guapi Fala Mais' oferecerá aulas gratuitas de idiomas para alunos matriculados na rede pública de ensino. Na primeira fase do curso online serão seis turmas e 120 vagas ao todo para aulas de inglês. As matrículas estão abertas e vão até 7 de agosto. Outras vagas remanescente da Fundec Caxias também abriram inscrições.

As videoaulas serão disponibilizadas no YouTube, por meio do link https://forms.gle/ekCgX9t1ugtUvSG7A. O conteúdo contará com exercícios e conversação. Para participar é preciso morar em Guapimirim e ter a idade mínima de 13 anos.

Capacitação

A Fundec deu início ao período de aproveitamento das vagas remanescentes para os cursos de beleza na unidade Jardim Primavera. As matrículas serão realizadas no próprio Centro de Ensino, que fica na Rua Herval Azevedo Carvalho.

Os candidatos que se inscreveram, mas não foram sorteados, poderão comparecer ao Centro de Ensino entre os dias até o dia 1 de agosto para buscar uma vaga. Os interessados, mas que não fizeram inscrições, terão o prazo de 3 a 8 de agosto para concorrer a uma vaga.

Para outras informações acesse o site da Fundec (www.fundec.rj.gov.br) ou pelo whatsapp (21) 99429-7916.