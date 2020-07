Em meio à pandemia, os traços coloridos de Rachel de Lima, 30, ilustradora e artista plástica de Itaguaí, ganharam ainda mais inspiração, resultando em uma mesa cheia de desenhos e uma galeria de ilustrações nas redes sociais. Foi assim que nasceu o projeto "Desenho Online 2020: a Casa em Tempos de Quarentena", um projeto onde ela e outros artista dão dicas e mostram o processo de criação das artes.

"Nesse período de quarentena, em que ficamos mais reclusos em casa me dediquei muito para as ilustrações, oficinas e desde que começou esta pandemia tenho produzido muito", explica Rachel.

Durante as restrições impostas pelo coronavírus, Rachel tem feito videoaulas de desenho, mostrando processos criativos e o passo a passo das pinturas no Instagram (@cac.ufrrj). "As oficinas são para todos, inclusive para as pessoas que acham que não sabem desenhar", garante a ilustradora. As aulas são às segundas-feiras, às 15h.

Foi também pelas redes sociais, que a artista percebeu que a internet poderia ser vitrine de suas ilustrações e começou a compartilhar os desenhos tanto no Instagram quanto no Facebook (@cheldelima).

"Foi uma mudança me inserir mais nesse meio virtual. A internet é realmente uma vitrine cheia de referências visuais que contemplam uma infinidade de gostos distintos e isso tem me motivado a aprimorar cada vez mais os meus trabalhos. Já que as pessoas estão impedidas de vir até minha arte, ela vai até elas. Foi um caminho que eu descobrir para mostrar meu trabalho e exibir minhas criações".

Em seus desenhos cheios de cores, Rachel revela algumas paixões. "Nas minhas ilustrações tem uma mistura de planta e cultura popular. Me inspiro muito em festas populares e na diversidade da cultura brasileira e da botânica. Gosto de retratar os movimentos das dança, das brincadeiras e também o movimento da natureza, por isso meus desenhos têm muita cor".

COMEÇO E OUTRAS ARTES

Rachel começou a desenhar em Itaguaí, aos 15 anos, num curso de desenho gratuito na Estação. Trabalhou em cafeteria e livraria até se deparar com a necessidade de se aprofundar no seu talento. Assim, em 2015 ingressou na Universidade Rural, no curso de Belas Artes.

"Foi um caminho longo até que eu visse que era realmente o que eu queria fazer da vida, sempre ficava muito dividida. Fui me envolvendo aos poucos até que decidi e neste período de quarentena isso tem ficado mais claro ainda pra mim", conta Rachel.

Para o artista Gil Del Carmo, que foi o primeiro professor de desenho de Rachel, ela reúne nuances interessantes. "Rachel consegue unir o ensino da arte acadêmica com a arte de rua, em uma simbiose maravilhosa que resulta em apresentações marcantes. Ela elabora esteticamente projetos que marcam e emocionam a alma".