O Procon Municipal de São João de Meriti foi reinaugurado hoje na cidade. O local tem a finalidade de resolver problemas e defender o direito dos consumidores. Diante da pandemia, o novo serviço vai buscar também acordos e descontos de aluguéis entre comerciantes e inquilinos, evitando dessa forma ações de despejo, tendo em vista as dificuldades das pessoas em manter os aluguéis em dia por causa das restrições provocadas pela covid-19.

De acordo com o subsecretário de assuntos jurídicos do Procon, Marcio Egger, "o objetivo é cuidar dos interesses dos consumidores e do comércio, com ênfase na mediação entre as partes". Ele esclarece que, caso a mediação não seja possível, o Código de Defesa do Consumidor será aplicado, a rigor da Lei".

A nova unidade foi reformada e está funcionando no mesmo endereço, no Shopping do Jeans, que fica na Rua Egas Muniz 22, em Vilar dos Teles. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Os serviços também poderão ser feitos sem sair de casa, por telefone e WhatsApp, mas os números de suporte ainda não foram definidos pelo órgão. Em complemento, o Procon de Meriti vai realizar ações de fiscalização e orientação sobre os direitos e deveres dos consumidores.