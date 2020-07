Municípios cadastram artistas

Em meio à pandemia do novo coronavírus, muitos artistas e coletivos culturais perderam as condições de trabalho e necessitam urgentemente de uma renda miníma para sobrevivência. Por isso, algumas cidades da Baixada Fluminense começaram a receber o auxílio da Lei Aldir Blanc, uma ajuda emergencial para quem atua no setor da cultura.

Em Nilópolis, embora os recursos destinados à classe ainda não possuem previsão de chegada, o cadastro dos artistas poderá ser realizado no site da prefeitura (www.nilopolis.rj.gov.br) ou na página oficial da Cultura, no Facebook, a partir de amanhã. O recebimento da verba para o município já está sendo combinado pela Secretaria Municipal de Cultura com os órgãos federais.

Já em Nova Iguaçu, o encaminhamento do aporte financeiro está mais avançado, já que dos R$ 3 bilhões disponíveis para o setor no Brasil, a cidade deve receber cerca de R$ 4.876. 670,66 milhões. Músicos, atores, artesãos e artistas de rua serão beneficiados. O cadastro deve ser feito no link https://bit.ly/2BoNuqt, a partir da próxima segunda-feira.

Para São João de Meriti, a verba possibilitada pela Lei Aldir Blanc servirá também para mapear artistas, espaços e coletivos. Para saber como fazer para se cadastrar, acesse o link do site da prefeitura: http://meriti.rj.gov.br/home/cadastro/. No endereço, os interessados encontrarão todas as informações necessárias.

Para fazer parte do programa de ajuda emergencial e receber o dinheiro, em Queimados, os interessados devem preencher o formulário disponibilizado nas páginas do Facebook do Conselho Municipal de Cultura e da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Os dados serão utilizados pela prefeitura para futuras ações de fomento à área.

Inscrições no local

Diferentemente dos outros municípios, Belford Roxo não fará registro virtual, e sim, presencial. O cadastro está sendo realizado de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, na Casa de Cultura, que fica na Avenida Bob Kenedy, s/n, Nova Piam.

As pessoas físicas receberão três parcelas de R$ 600, enquanto as jurídicas, de R$3 a R$10 mil. Em dois dias de mapeamento cultural, mais de 30 artistas já foram incluídos no sistema de auxílio.